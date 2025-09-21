Тревожный сигнал. Новички МЮ до сих пор не отличились голевыми действиями

Новички атакующей линии «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья и Беньямин Шешко до сих пор не отличились результативными действиями в английском клубе.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Кунья провел в составе «красных дьяволов» 5 поединков (4 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги), а Шешко – 6 (5 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги). Если брать во внимание другого нового нападающего команды, Бриана Мбемо, то он в 6 матчах отличился 2 результативными действиями.

Сейчас команда Рубена Аморима (7 очков) располагается на 10-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как подопечные Энцо Марески (8 очков) оказались на 6-й позиции.