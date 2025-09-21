Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тревожный сигнал. Новички МЮ до сих пор не отличились голевыми действиями
Англия
21 сентября 2025, 15:32 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:33
271
0

Тревожный сигнал. Новички МЮ до сих пор не отличились голевыми действиями

Матеус Кунья и Беньямин Шешко уже провели 11 матчей на двоих

21 сентября 2025, 15:32 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:33
271
0
Тревожный сигнал. Новички МЮ до сих пор не отличились голевыми действиями
Getty Images/Global Images Ukraine

Новички атакующей линии «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья и Беньямин Шешко до сих пор не отличились результативными действиями в английском клубе.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Кунья провел в составе «красных дьяволов» 5 поединков (4 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги), а Шешко – 6 (5 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги). Если брать во внимание другого нового нападающего команды, Бриана Мбемо, то он в 6 матчах отличился 2 результативными действиями.

Сейчас команда Рубена Аморима (7 очков) располагается на 10-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как подопечные Энцо Марески (8 очков) оказались на 6-й позиции.

По теме:
Чемпионские амбиции. Ливерпуль в пятый раз начал чемпионат с серии побед
Дьокереш будет иметь шанс повторить достижение Ляказетта 2017 года
Салах на Энфилде в среднем совершает одно голевое действие за матч АПЛ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси Беньямин Шешко Матеус Кунья Бриан Мбемо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Футбол | 21 сентября 2025, 15:01 25
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава

Команда Бартуловича не проигрывает уже четыре матча УПЛ подряд

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 1
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
Бокс | 21.09.2025, 00:08
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 1
Бокс
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
20.09.2025, 12:19
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем