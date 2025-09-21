Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:25
1959
10

Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Толентино

21 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:25
1959
10
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В финале украинка сыграет против Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 188). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
Александра Олейникова Нурия Бранкаччо WTA Толентино смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинки дошли до финала турнира во Франции, выиграв всего один матч
Теннис | 21 сентября 2025, 14:50 0
ФОТО. Украинки дошли до финала турнира во Франции, выиграв всего один матч
ФОТО. Украинки дошли до финала турнира во Франции, выиграв всего один матч

Скляр и Фирман стали финалистками соревнований ITF W15 в Ножан-сюр-Марн

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21 сентября 2025, 09:31 1
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты

Луис мечтает вернуться в «Барселону»

Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Футбол | 21.09.2025, 11:52
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Молодчинка! Потужно! Перемога в челенджері та ще й бубликом, повішеним суперниці перед її співвітчизниками. Ось так потрібно з італійками грати.
Ответить
+2
Sergiy20
Молодець Сашунька!
Ответить
+2
C.Пеклов
Браво!!!
Ответить
+2
C.Пеклов
Що витворяє!
Ответить
+2
C.Пеклов
Так є 1 сет!
Ответить
+2
buryi48
Олександра!  Молодчинка! Вітаю з перемогою! Здоров"я тобі власті! Дід Бурий..77. Dresden
Ответить
+1
C.Пеклов
Італійці аплодують стоячі українці!
Ответить
+1
C.Пеклов
З руки подача пройшла.
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Прикольний удар в трос був на гейм-болі в другому геймі, що м'яч через суперницю аж до задньої лінії долетів.
Ответить
+1
Falko
Шо це було?!! 
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
19.09.2025, 20:16 10
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем