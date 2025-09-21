Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Толентино
21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
В финале украинка сыграет против Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 188). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
