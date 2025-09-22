В понедельник, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

Изначально поединок должен был состояться 21 сентября, но игра была перенесена из-за погодных условий.

Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1