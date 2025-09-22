Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Марсель
22.09.2025 21:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:16
275
0

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 21:00 по Киеву матч Лиги 1

22 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:16
275
0
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Изначально поединок должен был состояться 21 сентября, но игра была перенесена из-за погодных условий.

Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Марсель – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

По теме:
Капитан ПСЖ: «Я помогу Забарному в Париже»
Луис ЭНРИКЕ: «Для ПСЖ приближается важный матч. Давление чувствуют все»
Перезагрузка карьеры? Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн ПСЖ Марсель - ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 50
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 07:24 42
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения

Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика
Футбол | 22.09.2025, 12:08
«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика
«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем