Франция22 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:16
275
0
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 21:00 по Киеву матч Лиги 1
22 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:16
275
0
В понедельник, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ».
Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Изначально поединок должен был состояться 21 сентября, но игра была перенесена из-за погодных условий.
Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марсель – ПСЖСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 50
Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м
Футбол | 22 сентября 2025, 07:24 42
Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Футбол | 22.09.2025, 12:08
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
20.09.2025, 18:10 21
21.09.2025, 09:31 1
21.09.2025, 07:35 2
21.09.2025, 08:56 1
21.09.2025, 08:03 4
20.09.2025, 21:02 23