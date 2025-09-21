Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы забыли делать то, что должны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«Я знаю, когда моя команда играет стабильно, потому что, выиграв шесть чемпионатов Премьер-лиги, ты становишься машиной, стабильной командой.

Конечно, на этой неделе мы играли против «Юнайтед», «Наполи» и теперь «Арсенала». Я бы сказал, что это нелегкая неделя, но в Премьер-лиге всегда так.

Важное ощущение, атмосфера в команде, язык тела, особенно я сосредоточен на этом. Язык тела команды стал более зрелым. Я очень доволен этим. Выигрываем или проигрываем, мы всегда стараемся победить. Когда видишь, что в команде хорошая атмосфера, это то, что ты должен делать.

Прошлый матч против «Арсенала»? Последние 15-20 минут были катастрофой. Мы забыли делать то, что должны. После этого «Арсеналу» было легко. Надеюсь, в этом сезоне мы сможем бросить им больший вызов, но Микель – необыкновенный тренер.

Они усилили состав за четыре-пять трансферных окон, это невероятный состав и невероятная команда. Это один из сильнейших соперников, которых можно найти сейчас в Европе. Шаг за шагом, окно за окном, «Арсенал» становится лучше. В прошлом сезоне в Европе они сделали невероятный шаг вперед. Для меня это самая крепкая команда, они не делают ошибок, это невероятно крепкая команда. У них быстрая атака. У них есть стандартные положения. Я знаю, какое качество у них есть.

Сэр Алекс Фергюсон, когда я приехал сюда, сказал Брайану Кидду после Боксинг-дея, что нужно держаться близко к четверке лидеров. После этого можно об этом думать. В прошлом сезоне после Боксинг-дея мы были в другой половине таблицы. Посмотрим, что будет. По опыту шести сезонов в Премьер-лиге, в четырех или пяти в декабре или январе мы отставали от «Ливерпуля» или «Арсенала», а в конце выиграли чемпионат. Мы не выиграем Премьер-лигу в воскресенье и не проиграем Премьер-лигу в воскресенье.

Мы увидим, что команда лучше, чем была в прошлом сезоне, и продолжим улучшаться во многих мелочах в этих двух последних матчах и продолжим это делать».

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится 21 сентября в 18:30 по киевскому времени.