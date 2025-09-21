Полтава – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Перед началом поединка оба наставника назвали стартовые составы своих команд на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Полтава – Металлист 1925: