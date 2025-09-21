Началась продажа билетов на матч сборных Украины и Азербайджана в Кракове

Началась продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Украина – Азербайджан, который состоится 13 октября в польском городе Краков на стадионе «Краковия», начало – в 21:45 по Киеву (20:45 CET).

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость одного билета стартует от 85 польских злотых.

Имя и фамилия, указанные при оформлении покупки билета, должны соответствовать данным в документе. Если во время проверки сотрудниками безопасности будут выявлены расхождения, болельщика могут не допустить к просмотру матча.

Для того чтобы купить билет, необходимо: перейти по ссылке mticket.pl или krakov.ticketsbox.com, выбрать желаемую категорию и количество билетов, зарегистрироваться, указав латинскими буквами свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, номер ID и электронный адрес, выбрать способ оплаты.

Как и обычно, в течение первых двух дней с начала продажи билеты можно приобрести только за криптовалюту. Позднее будут добавлены другие способы оплаты. На указанный при покупке электронный адрес придет билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Для беспрепятственного входа на стадион и быстрого считывания штрих-кода билеты рекомендуется распечатывать в хорошем качестве.

Отмечаем, что билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждое лицо, посещающее матч, должно иметь при себе билет (включая детей, даже младенцев). Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча.

В УАФ призывают поддержать сборную Украины, надевать сине-желтые наряды и брать с собой разрешенную патриотическую атрибутику.