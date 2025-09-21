ФОТО. Жена футболиста Шахтера влюбила в себя новым образом

Жена полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива снова очаровала Instagram новой фотосессией.

Карина Крыськив опубликовала 4 фото, на которых предстает в элегантном образе.

Ее подписчики оказались в полном восторге от увиденного:

«Красота», – написал ее муж. «Невероятно красивая», – а это уже комплимент от Даши Бондарь. А девушка Шапаренка, Кристина Шацких, поставила влюбленный эмодзи.

Карина Крыськив – одна из самых эффектных и красивых WAGs украинских футболистов.