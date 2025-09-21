Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну Фернандеш присоединился к Криштиану Роналду в рейтинге бомбардиров МЮ
Англия
21 сентября 2025, 04:21 |
19
0

Бруну Фернандеш присоединился к Криштиану Роналду в рейтинге бомбардиров МЮ

Португальцы наряду с двумя другими игроками отметились весомым достижением за клуб

21 сентября 2025, 04:21 |
19
0
Бруну Фернандеш присоединился к Криштиану Роналду в рейтинге бомбардиров МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш стал лишь четвертым небританским игроком «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб. При этом он также стал вторым португальцем, достигшим этого.

Небританские футболисты Манчестер Юнайтед с 100+ голами

  • 150 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 126 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 100 – Бруну Фернандеш (Португалия)
По теме:
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ
Стала известна оценка Ярмолюка за матч против Фулхэма в АПЛ
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси Криштиану Роналду Руд ван Нистелрой Уле Гуннар Сульшер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Футбол | 20 сентября 2025, 05:33 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»

Бывший футболист «Динамо» – о переходе Яремчука

Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо
Футбол | 21 сентября 2025, 04:14 0
Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо
Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо

Анатолий опубликовал пост в Instagram

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Футбол | 20.09.2025, 21:38
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 12
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 4
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 54
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем