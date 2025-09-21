Бруну Фернандеш присоединился к Криштиану Роналду в рейтинге бомбардиров МЮ

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш стал лишь четвертым небританским игроком «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб. При этом он также стал вторым португальцем, достигшим этого.

Небританские футболисты Манчестер Юнайтед с 100+ голами

150 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

145 – Криштиану Роналду (Португалия)

126 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

100 – Бруну Фернандеш (Португалия)