Бруну Фернандеш присоединился к Криштиану Роналду в рейтинге бомбардиров МЮ
Португальцы наряду с двумя другими игроками отметились весомым достижением за клуб
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.
Бруну Фернандеш стал лишь четвертым небританским игроком «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб. При этом он также стал вторым португальцем, достигшим этого.
Небританские футболисты Манчестер Юнайтед с 100+ голами
- 150 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 126 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 100 – Бруну Фернандеш (Португалия)
