Испания22 сентября 2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом
22 сентября 2025, 05:05
Лидер мадридского «Реала» французский нападающий Килиан Мбаппе выбрал партнера по атаке, с которым ему удобнее играть.
По информации испанских СМИ, Мбаппе получил удовольствие от игры с Родриго с тех пор, как его переместили на левый фланг нападения. Мбаппе предпочитает совместную игру с Родриго и не хочет больше, чтобы Винисиус занимал эту позицию.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста Родриго за 100 миллионов евро, но Мбаппе уговорил бразильца остаться.
