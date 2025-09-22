Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Испания
22 сентября 2025, 05:05 |
1077
0

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

22 сентября 2025, 05:05 |
1077
0
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» французский нападающий Килиан Мбаппе выбрал партнера по атаке, с которым ему удобнее играть.

По информации испанских СМИ, Мбаппе получил удовольствие от игры с Родриго с тех пор, как его переместили на левый фланг нападения. Мбаппе предпочитает совместную игру с Родриго и не хочет больше, чтобы Винисиус занимал эту позицию.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста Родриго за 100 миллионов евро, но Мбаппе уговорил бразильца остаться.

По теме:
Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе
Килиан Мбаппе Родриго Гоес Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 21 сентября 2025, 23:02 23
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб

Сергей Станиславович готов возглавить «Панатинаикос»

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22 сентября 2025, 03:48 0
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
20.09.2025, 01:34 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
20.09.2025, 05:33
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем