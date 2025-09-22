Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Лидер мадридского «Реала» французский нападающий Килиан Мбаппе выбрал партнера по атаке, с которым ему удобнее играть.

По информации испанских СМИ, Мбаппе получил удовольствие от игры с Родриго с тех пор, как его переместили на левый фланг нападения. Мбаппе предпочитает совместную игру с Родриго и не хочет больше, чтобы Винисиус занимал эту позицию.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста Родриго за 100 миллионов евро, но Мбаппе уговорил бразильца остаться.