Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против

Донецкий «Шахтер» решил усилиться игроком сборной Украины.

По информации источника, «горняки» в последние дни летнего трансферного окна пытались купить лидера «Полесья» Александра Назаренко, но тогда против трансфера выступил президент «волков» Геннадий Буткевич.

Однако Назаренко остался приоритетной целью для «горняков», особенно учитывая то, что он может улучшить в клубе ситуацию с лимитом легионеров.

В этом сезоне Назаренко провел 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.