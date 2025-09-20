ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Георгий отличился в ворота AVS на 45+3-й минуте матча 6-го тура чемпионата Португалии
20 сентября проходит матч шестого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Вила-даз-Авиш. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
На 45+3-й минуте украинский хавбек орлов Георгий Судаков отличился забитым мячом и вывел гостей вперед.
Для Судакова это первый гол в футболке Бенфики. Летом он перебрался в лиссабонский гранд из донецкого Шахтера.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фото празднования Георгий после его первого гола в составе столичного португальского клуба!
Бенфика выиграла первый тайм у AVS со счетом 1:0. Ворота гостей защищает украинец Анатолий Трубин.
