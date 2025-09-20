Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 19:49 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:57
410
0

Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»

Главный тренер НК «Пробой» прокомментировал поражение в матче с «Ворсклой»

20 сентября 2025, 19:49 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:57
410
0
Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»
Владимир Ковалюк

В матче седьмого тура Первой лиги «Пробой» на своем поле со счетом 0:2 проиграл полтавской «Ворскле». Наставник «Пробоя» Владимир Ковалюк назвал причины поражения своей команды.

«Хотелось бы поблагодарить Вооруженные силы Украины за прошедший матч. Что касается игры, мы готовились к этой игре. Я нашим ребятам отмечал, что Ворскла Полтава – это команда, которая в прошлом году играла в Премьер-лиге. Это бренд нашего украинского футбола. Они играли в еврокубках и хотелось настроить футболистов на борьбу, на то, чтобы показали какую-нибудь игру. Первый тайм мы старались, имели момент, не забили. Была такая, можно сказать, равная игра.

Во втором тайме команда вышла, я ее не узнал. Не знаю, будем разбираться. В команде Пробой я уже два года. Наверное, самая слабая игра, которая была у нас под моим руководством. Мы всегда славились характером, такими бойцовскими качествами. Мы компенсировали этим класс футболистов. Всегда сражались и всегда боролись до конца. Сегодня этого не было. Не знаю почему футболисты опустили руки. Еще свистка о конце матча не было, а наши футболисты уже сдались.

Будем разбираться, будем анализировать. Посмотрим, потом дадим отдохнуть футболистам. Понятно, что где-то им тоже тяжело, потому что отрицательный результат. Отдохнем, проанализируем, разберем ошибки. Очень нам легкие мячи забивают. И это уже не первый раз, и это уже систематические такие ошибки. Надо немного нам поработать над обороной, потому что мы в том сезоне очень мало пропускали. В этом сезоне уже много мячей пропустили таких нежелательных, которые могли бы не пропустить. А так, хотелось бы поздравить команду Ворскла с победой», – сказал Владимир Ковалюк.

По теме:
Василий КОБИН: «Черноморец дождался нашей ошибки»
Александр БАБИЧ: «Очень радует, что мы забили и сняли это бремя»
Металлург – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Александр Бабич чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Владимир Ковалюк стартовые составы Ворскла Полтава Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 48
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
Футбол | 20 сентября 2025, 20:08 0
ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула

Тренер Челси идет на кардинальные изменения в составе из-за красной Санчеса на старте игры

КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Футбол | 20.09.2025, 13:22
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем