Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»

В матче седьмого тура Первой лиги «Пробой» на своем поле со счетом 0:2 проиграл полтавской «Ворскле». Наставник «Пробоя» Владимир Ковалюк назвал причины поражения своей команды.

«Хотелось бы поблагодарить Вооруженные силы Украины за прошедший матч. Что касается игры, мы готовились к этой игре. Я нашим ребятам отмечал, что Ворскла Полтава – это команда, которая в прошлом году играла в Премьер-лиге. Это бренд нашего украинского футбола. Они играли в еврокубках и хотелось настроить футболистов на борьбу, на то, чтобы показали какую-нибудь игру. Первый тайм мы старались, имели момент, не забили. Была такая, можно сказать, равная игра.

Во втором тайме команда вышла, я ее не узнал. Не знаю, будем разбираться. В команде Пробой я уже два года. Наверное, самая слабая игра, которая была у нас под моим руководством. Мы всегда славились характером, такими бойцовскими качествами. Мы компенсировали этим класс футболистов. Всегда сражались и всегда боролись до конца. Сегодня этого не было. Не знаю почему футболисты опустили руки. Еще свистка о конце матча не было, а наши футболисты уже сдались.

Будем разбираться, будем анализировать. Посмотрим, потом дадим отдохнуть футболистам. Понятно, что где-то им тоже тяжело, потому что отрицательный результат. Отдохнем, проанализируем, разберем ошибки. Очень нам легкие мячи забивают. И это уже не первый раз, и это уже систематические такие ошибки. Надо немного нам поработать над обороной, потому что мы в том сезоне очень мало пропускали. В этом сезоне уже много мячей пропустили таких нежелательных, которые могли бы не пропустить. А так, хотелось бы поздравить команду Ворскла с победой», – сказал Владимир Ковалюк.