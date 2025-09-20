Англия20 сентября 2025, 16:02 |
С Зинченко. Оглашены стартовые составы на матч Бернли – Ноттингем Форест
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву
В субботу, 20 сентября, состоится матч пятого тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ноттингем Форест».
Встреча пойдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник гостей Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч «Бернли» – «Ноттингем Форест»:
