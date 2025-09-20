Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Зинченко. Оглашены стартовые составы на матч Бернли – Ноттингем Форест
Англия
20 сентября 2025, 16:02 |
153
0

С Зинченко. Оглашены стартовые составы на матч Бернли – Ноттингем Форест

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву

20 сентября 2025, 16:02 |
153
0
С Зинченко. Оглашены стартовые составы на матч Бернли – Ноттингем Форест
Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В субботу, 20 сентября, состоится матч пятого тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ноттингем Форест».

Встреча пойдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник гостей Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Бернли» – «Ноттингем Форест»:

По теме:
Ливерпуль одолел Эвертон в матче Премьер-лиги, Миколенко сыграл 86 минут
Игрок Арсенала: «Дьекереш – монстр. На одном уровне с Эдегором»
Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству ассистов в АПЛ
Ноттингем Форест Александр Зинченко Бернли стартовые составы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Футбол | 20 сентября 2025, 10:49 10
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо

Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 80
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
Футбол | 20.09.2025, 15:36
Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 29
Волейбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 1
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем