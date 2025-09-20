СЛОТ: «Этот футболист – художник. Он просто должен адаптироваться к АПЛ»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот расхвалил пожилого новичка команды Флориана Виртца, перебравшегося в Англию из расположения леверкузенского «Байера».

«Флориан Виртц – художник. С каждой игрой он становится все лучше и лучше. Всегда хочет мяч, даже если бывают моменты, когда он мог бы играть лучше.

Нам не нужно учить его играть в футбол. Он просто должен адаптироваться к интенсивности Премьер-лиги», – лаконично сказал Арне Слот.

Уже в субботу, 20 сентября, Ливерпуль сыграет матч 5-го тура АПЛ с другим мерсисайдским коллективом – Эвертоном. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.