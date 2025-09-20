СЛОТ: «Этот футболист – художник. Он просто должен адаптироваться к АПЛ»
Коуч «Ліверпуля» розхвалив Флоріана Віртца
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот расхвалил пожилого новичка команды Флориана Виртца, перебравшегося в Англию из расположения леверкузенского «Байера».
«Флориан Виртц – художник. С каждой игрой он становится все лучше и лучше. Всегда хочет мяч, даже если бывают моменты, когда он мог бы играть лучше.
Нам не нужно учить его играть в футбол. Он просто должен адаптироваться к интенсивности Премьер-лиги», – лаконично сказал Арне Слот.
Уже в субботу, 20 сентября, Ливерпуль сыграет матч 5-го тура АПЛ с другим мерсисайдским коллективом – Эвертоном. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.
🛑🎨 Arne Slot: “Florian Wirtz is an artist. He gets better and better every game”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2025
“Always wants the ball, even if he has moments where he could do better”.
“We don't have to teach him how to play football. He just has to adapt to Premier League intensity”. pic.twitter.com/jKnVznZ8rT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»