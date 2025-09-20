Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»
Евгений Кочерга обратился к критикам после неудачного старта Александрии в УПЛ
Новый спортивный директор Александрии Евгений Кочерга ответил фанатам и специалистам, критиковавшим команду за провальный старт сезона в Украинской Премьер-лиге.
– Ваше отношение к критике после неудачного старта сезона?
– Мы в УПЛ уже 11 сезон и каждый год все нас хоронят. Как было в эпоху Шарана, дальше уже с Гурой, Ротанем и до сегодняшнего дня, – сказал Кочерга.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола
Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»