Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 09:34 |
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»

Евгений Кочерга обратился к критикам после неудачного старта Александрии в УПЛ

ФК Александрия. Евгений Кочерга

Новый спортивный директор Александрии Евгений Кочерга ответил фанатам и специалистам, критиковавшим команду за провальный старт сезона в Украинской Премьер-лиге.

– Ваше отношение к критике после неудачного старта сезона?

– Мы в УПЛ уже 11 сезон и каждый год все нас хоронят. Как было в эпоху Шарана, дальше уже с Гурой, Ротанем и до сегодняшнего дня, – сказал Кочерга.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.

Евгений Кочерга Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
