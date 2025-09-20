Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игор Дуляй, в свое время работавший в тренерском штабе Паулу Фонсеки, признался, как отреагировал на допинг украинского полузащитника Михаила Мудрика.

– Как вы отреагировали на провальный допинг-тест Мудрика?

– Я верю, что это ошибка. По-моему, он никогда бы так не поступил. Ему это не нужно. Я знаю, как он смотрел на все детали в жизни: что ел, что пил, как тренировался.

Позитив в том, что он молод. Негатив – ему испортили имя. Надеюсь, докажут, что это не его вина, и он вернется еще сильнее, – сказал Дуляй.

Ранее сообщалось, что Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду.