Англия
20 сентября 2025, 08:59 |
4

Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»

Игор Дуляй поддержал украинского вингера

Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игор Дуляй, в свое время работавший в тренерском штабе Паулу Фонсеки, признался, как отреагировал на допинг украинского полузащитника Михаила Мудрика.

– Как вы отреагировали на провальный допинг-тест Мудрика?

– Я верю, что это ошибка. По-моему, он никогда бы так не поступил. Ему это не нужно. Я знаю, как он смотрел на все детали в жизни: что ел, что пил, как тренировался.

Позитив в том, что он молод. Негатив – ему испортили имя. Надеюсь, докажут, что это не его вина, и он вернется еще сильнее, – сказал Дуляй.

Ранее сообщалось, что Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду.

Игор Дуляй Михаил Мудрик допинг Шахтер Донецк Челси
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
wojsergivan
один вопрос кто такой дуляй ?
MIRRA
чомусь сам Мудрик мовчить, а усілякы сусіди, родичі 7го коліна, дитячі тренери - виступають з "офіційними" заявами
NM16071
А воно у  нього було?
