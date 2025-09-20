Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Вереса получил длительную дисквалификацию за грубую игру в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 08:32 |
279
0

Форвард Вереса получил длительную дисквалификацию за грубую игру в УПЛ

Денис Ндукве дисквалифицирован на три матча

20 сентября 2025, 08:32 |
279
0
Форвард Вереса получил длительную дисквалификацию за грубую игру в УПЛ
НК Верес. Денис Ндукве

В поединке пятого тура Премьер-лиги против «Кудровки» форвард «Вереса» Денис Ндукве нарушил правила, когда проиграл дуэль в воздухе, после чего целенаправленно ударил соперника и получил красную карточку.

КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением 25-летнего украинского форварда. По итогам разбирательства, игрок, получивший прямую красную карточку за умышленный удар соперника по ногам, получил три матча дисквалификации, из которых на 1 матч условно.

Футболист пропустит матч УПЛ с ковалевским Колосом и поединок Кубка Украины с киевским Локомотивом. Ранее президент ровенского «Вереса» Иван Надеин заявил, что Ндукве будет серьезно оштрафован.

По теме:
Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Денис Ндукве удаление (красная карточка) КДК УАФ Верес Ровно Кудровка Верес - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 30
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Футбол | 20 сентября 2025, 05:33 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»

Бывший футболист «Динамо» – о переходе Яремчука

Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Футбол | 19.09.2025, 12:57
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19.09.2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес
Футбол | 20.09.2025, 02:13
ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес
ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 79
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем