Форвард Вереса получил длительную дисквалификацию за грубую игру в УПЛ
Денис Ндукве дисквалифицирован на три матча
В поединке пятого тура Премьер-лиги против «Кудровки» форвард «Вереса» Денис Ндукве нарушил правила, когда проиграл дуэль в воздухе, после чего целенаправленно ударил соперника и получил красную карточку.
КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением 25-летнего украинского форварда. По итогам разбирательства, игрок, получивший прямую красную карточку за умышленный удар соперника по ногам, получил три матча дисквалификации, из которых на 1 матч условно.
Футболист пропустит матч УПЛ с ковалевским Колосом и поединок Кубка Украины с киевским Локомотивом. Ранее президент ровенского «Вереса» Иван Надеин заявил, что Ндукве будет серьезно оштрафован.
