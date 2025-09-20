ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра
Жюль Кунде вернул былую форму благодаря одному ритуалу...
Отличная форма Жюля Кунде в «Барселоне» – вовсе не случайность.
Помимо стабильности на поле, он недавно удивил штаб, оставшись после тренировки, чтобы заниматься самостоятельно.
Соседи в Ситжесе также замечали его на пробежке в 7 утра перед выездом на базу.
Его дополнительная работа, отмеченная даже Ханси Фликом, отражает ту самоотдачу, которая сделала его безоговорочным игроком основы и ключевым столпом команды, сообщает журналист Карлос Монфорт.
