Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра
Другие новости
20 сентября 2025, 02:32 |
169
0

ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра

Жюль Кунде вернул былую форму благодаря одному ритуалу...

20 сентября 2025, 02:32 |
169
0
ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра
Instagram. Жюль Кунде

Отличная форма Жюля Кунде в «Барселоне» – вовсе не случайность.

Помимо стабильности на поле, он недавно удивил штаб, оставшись после тренировки, чтобы заниматься самостоятельно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Соседи в Ситжесе также замечали его на пробежке в 7 утра перед выездом на базу.

Его дополнительная работа, отмеченная даже Ханси Фликом, отражает ту самоотдачу, которая сделала его безоговорочным игроком основы и ключевым столпом команды, сообщает журналист Карлос Монфорт.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов
ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба
фото lifestyle Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Футбол | 19 сентября 2025, 23:02 9
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать

Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19 сентября 2025, 11:00 9
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Футбол | 20.09.2025, 01:34
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем