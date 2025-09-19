Чем интересным отличился Рэшфорд в игре против Ньюкасла?
Дубль Маркуса принес «Барселоне» победу в противостоянии
Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд в последней игре против «Ньюкасла» отметился сразу несколькими интересными достижениями.
18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».
Во-первых, Маркус стал первым игроком в истории «каталонцев», который оформил дубль в первом матче ЛЧ. В целом он стал лишь пятым футболистом соревнования с таким достижением.
Во-вторых, англичанин стал первым иностранным футболистом в истории «Барселоны», который забил свой первый гол за клуб в родной стране (Англия).
В-третьих, Рэшфорд стал вторым англичанином, который отличился первым забитым мячом против английской команды в составе иностранного клуба (после Гарри Кейна).
2- @MarcusRashford 🏴 vs @NUFC:— OptaJose (@OptaJose) September 18, 2025
✅First @FCBarcelona_es player to score a brace on his away debut in the #UCL (5th overall)
✅Second English to score on his debut vs an English team with a non-English club (after Kane vs United)
✅10 goals vs Newcastle (7 goals & 3 assists)
MVP pic.twitter.com/EhnavZ46SM
