Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:48
Чем интересным отличился Рэшфорд в игре против Ньюкасла?

Дубль Маркуса принес «Барселоне» победу в противостоянии

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд в последней игре против «Ньюкасла» отметился сразу несколькими интересными достижениями.

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».

Во-первых, Маркус стал первым игроком в истории «каталонцев», который оформил дубль в первом матче ЛЧ. В целом он стал лишь пятым футболистом соревнования с таким достижением.

Во-вторых, англичанин стал первым иностранным футболистом в истории «Барселоны», который забил свой первый гол за клуб в родной стране (Англия).

В-третьих, Рэшфорд стал вторым англичанином, который отличился первым забитым мячом против английской команды в составе иностранного клуба (после Гарри Кейна).

Барселона Ньюкасл статистика Маркус Рэшфорд Лига чемпионов Ньюкасл - Барселона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
