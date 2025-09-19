Чем интересным отличился Рэшфорд в игре против Ньюкасла?

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд в последней игре против «Ньюкасла» отметился сразу несколькими интересными достижениями.

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».

Во-первых, Маркус стал первым игроком в истории «каталонцев», который оформил дубль в первом матче ЛЧ. В целом он стал лишь пятым футболистом соревнования с таким достижением.

Во-вторых, англичанин стал первым иностранным футболистом в истории «Барселоны», который забил свой первый гол за клуб в родной стране (Англия).

В-третьих, Рэшфорд стал вторым англичанином, который отличился первым забитым мячом против английской команды в составе иностранного клуба (после Гарри Кейна).