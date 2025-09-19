Максим ФЕЩУК: «Хочется попасть на команду из УПЛ

Главный тренер «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук прокомментировал победу команды над запорожским «Металлургом» (1:1, по пенальти - 4:2) в 1/16 финала Кубка Украины.

«Приветствую болельщиков с таким неплохим матчем, за которым точно было интересно наблюдать. А болельщиков «Феникса» отдельно – с победой.

«Металлург» Запорожья – молодая и качественная команда. Я очень высоко оценил их игру против одесского «Черноморца». Команда пытается играть с позиции силы и мне импонирует тот футбол, который демонстрирует соперник.

Мы настраивались на такой футбол и готовились очень серьезно. Хотелось пройти в Кубке, чтобы попасть в клуб УПЛ. Это цель не только моя, но и нашего руководства. Но, честно говоря, основная игра будет в воскресенье в чемпионате. Обеим командам нужна победа, ведь у каждой есть свои турнирные задания.

И я уверен, что по зрелищности игра чемпионата точно не уступит кубковую», – сказал Фещук.