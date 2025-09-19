25 лет спустя. Первой пробе Жозе Моуринью в Бенфике посвящается

Чудны дела Твои, Господи. Порой так закручивается линия судьбы, что и не придумаешь нарочно. Хоть в фильме снимай. Крутой, кстати, фильм может получиться о нашем сегодняшнем герое.

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью был уволен меньше месяца назад из турецкого «Фенербахче». Уволен по той простой причине, что не смог вывести стамбульский клуб в основную сетку Лиги чемпионов. В решающем раунде плей-офф команда Моуринью уступила «Бенфике».

В основной раунд чемпионской Лиги шагнула команда нашего Анатолия Трубина и уже Георгия Судакова, а некогда лучший тренер мира, получив серьезную компенсацию за досрочный разрыв контракта, отправился на заслуженный отдых.

Ну, думаю я, дальше уже ничто не станет на пути Моуринью и какого-нибудь клуба из саудовской лиги. Или даже национальной сборной Саудовской Аравии.

Как правило, бывшие летчики, которые очень высоко парили, заканчивают именно так. Где-нибудь среди пальм и горячих загорелых девушек, в белых брюках и такого же цвета кепке с кокардой. Можно еще голубой шарфик на шею и бокал с коктейлем в руку. Заслужил ведь, пора и честь знать. Пора богатейший опыт (тут даже намека на сарказм нет) передавать богатейшим, но бестолковым в футбольном плане жителям сыпучих песков.

Но не тут-то было. Очередной каприз судьбы, очередной ее виток, всецело подтверждающий, что наша жизнь развивается именно по спирали. Чаще всего – раскаленной до безобразия.

Так получилось, что «Бенфика», ставшая победителем противостояния с «Фенербахче», лишилась своего тренера уже после первого тура Лиги чемпионов, и на то место назначила Жозе Моуринью.

По немногословной информации наиболее продвинутых инсайдеров, переговоры между португальским клубом-грандом и между португальским грандом-тренером длились недолго. Вроде бы как сеу Жозе изначально был не только главным претендентом на освободившееся место после налажавшего в игре с «Карабахом» Бруну Лаже, но и единственным.

Стороны, разговаривающие на одном языке, порой редко находят общий язык. Но в этот раз все прошло почти идеально. Без сучка, без задоринки. Контракт подписан до конца следующего сезона.

Вполне возможно, что уже в обозримом будущем мне придется написать о том, что Моуринью снова пополнил свой лицевой счет миллионами евро, после того как ему в очередной раз указали на дверь, и вот теперь точно он никуда не денется от сыпучих песков и белых брюк. Осень патриарха, она чаще всего такая.

Но сейчас, все же, больше хочется говорить даже не о том, каким тренером станет Моуринью для лиссабонских «орлов», в частности, для наших орлов – Трубина и Судакова, ведь ближайшее время само покажет. На мой взгляд, сейчас более интересным представляется исторический экскурс – в первое пришествие Жозе Моуринью в «Бенфику». Там как минимум не меньше интересностей, чем сейчас. А то и больше.

***

Да, тренерская карьера (собственно, футбольной карьеры в «Особенного» и не было) будущего гения начиналась именно в «Бенфике». В смысле, самостоятельная тренерская карьера.

slbenfica.pt. Жозе Моуриньо в сентябре 2000 года

Вот еще одна улыбка Фортуны: малоизвестный молодой тренер Жозе Моуринью возглавил именитую «Бенфику» именно в сентябре. В сентябре 2000 года. Гранд португальского (да и континентального) футбола доверился 37-летнему ноунейму, за плечами которого была работа ассистентом в «Барселоне». Конкретно – Жозе провел в столице Каталонии четыре предыдущие сезоны, ассистируя сначала Робсону, а затем ван Галу.

Однако сразу же следует сделать небольшую ремарку. На то далекое уже время «Бенфика» не была грандом даже местного разлива. Шесть лет без чемпионской короны и весьма плачевное финансовое положение. Вот такой была тогда «Бенфика».

Плюс – на носу выборы президента клуба. Действующий на то время босс лиссабонских «орлов» Жоау Вале-и-Азеведу – товарищ весьма противоречивый и склочный. Дабы хоть как-то повысить свои шансы на грядущих выборах, он решается уволить с поста тренера немца Юппа Хайнкеса. Того самого, который спустя годы сделает «Баварию» сильнейшим клубом мира.

А поскольку сеу Жоау при этом хотел еще и сэкономить, вот он и пригласил в «Бенфику» малоизвестного тренера, которому не обязательно ставить заоблачное жалование.

Футбольная Португалия не поняла тогда жест Вале-и-Азеведу. Мягко говоря, назначение Моуринью тогда было оценено, как жест отчаяния. Или как жест блажи.

Ну, а новый наставник «Бенфики» тем временем получил на руки полноценный контракт. На полгода. Но с опцией продления аж на два сезона. Но это уже в случае победы Вале-и-Азеведу на президентских выборах.

Первый блин для нового наставника «Бенфики» оказался комом. Его команда уступила «Боавиште» 0:1. Интересно, что в то время, то есть на момент первого матча, Моуринью называл «Бенфику» не командой, а «группой футболистов», настолько, по его мнению, разрозненным и растренированным был вверенный ему коллектив.

И тогда Моуринью взялся за дело, засучив рукава. Он не побоялся задвинуть за «кулисы» некоторых опытных игроков «Бенфики», и в то же время вытащить на свет Божий молодых игроков из дубля. Однако отказываться полностью от ветеранов он не хотел. Жозе делал ставку на ван Хойдонка, Манише и Энке. И вот под этот «каркас» он подбирал молодежь.

А ропщущим старожилам сразу указывал место. Египтянин Абдель Сабри был отправлен на скамейку для запасных по той простой причине, что перед выходом на поле на замену целых семь минут зашнуровывал свои бутсы. Моуринью засек время. И когда позже Сабри при всех спросил, почему он оказался в глубоком запасе, Жозе и растолковал ему при всех, что к чему.

Тот пример сослужил хорошую службу и начинающему тренеру, и всей команде. Жозе зауважали за принципиальность и за «яйца». Так он стал авторитетом в раздевалке. Уже тогда он брал весь огонь критики в прессе на себя, ограждая от нападок своих футболистов.

Но главная его отличительная черта в то время – новый взгляд на тренировочный процесс. Если раньше футболисты «Бенфики» во время тренировок просто пинали мяч и наматывали круги на стадионе, то отныне все изменилось. Причем кардинально.

Отныне футболисты работали исключительно с мячом. Футбольное поле было поделено на секторы. Одно занятие с мячом в одном секторе, в следующем секторе – уже совсем другое занятие. И все это в интенсивном темпе, с перерывами лишь для того, чтобы попить воды.

Кроме того, Моуринью мог сутки заниматься индивидуальным разбором команды-соперницы накануне официальных матчей. Он предоставлял своим подопечным подробнейший отчет-анализ команды-соперницы. До мелочей по каждому футболисту. И, конечно же, интенсивность на тренировках, интенсивность на тренировках.

Футболисты стонали от таких, невиданных доселе нагрузок, но во время матчей летали по полю. И «Бенфика» стало уже командой, а не «группой по интересам».

***

Команда Жозе Моуринью постепенно набирала обороты. И в декабре она разгромила действующего чемпиона – «Спортинг» (3:0). Но на то время Вале-и-Азеведу проиграл президентские выборы.

slbenfica.pt

Новым боссом «орлов» стал Мануэль Виларинью, с которым отношения у Жозе не сложились. Но не только по вине нового президента клуба. Моуринью тоже психанул.

Может, Жозе психанул из-за того, что Виларинью сказал публично, что хочет видеть новым тренером бывшего игрока «Бенфики» Тони. Может, новый президент психанул из-за того, что после победы над «Спортингом» он хотел лично поздравить Жозе, но тот, когда Мануэль пришел в его кабинет, показательно долго разговаривал со своей супругой, и к разговору с Виларинью так и не снизошел.

Зато на следующий день Моур, как ни в чем не бывало, поставил новому боссу ультиматум: «Или новый контракт, или я уйду».

Через три дня после победы на «Спортингом» Жозе Моуринью покинул «Бенфику». Позже он признавал, что поступил некорректно. Позже и Виларинью признавал, что был неправ. Но поезд ушел. Как тогда казалось, навсегда.

Тот сезон «Бенфика» завершила аж на шестом месте.

После «Бенфики» у Моуринью была «Лейрия». А затем – «Порту», с которым молодой специалист выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА. Много чего потом у него было.

Но никогда не говори никогда. Прошло каких-то 25 лет, и Жозе Моуринью вернулся в команду, с которой и начиналась его блестящая, а теперь уже и весьма непростая и противоречивая тренерская карьера.

Вполне возможно, что белые брюки и коктейль в его карьере где-то среди сыпучих песков еще будут. Но пока что он будет пытаться что-то доказать. Кто его знает, кому, себе, или, может быть, прошлому. В любом случае, он это может себе позволить. Ведь он хоть и сбитый уже, но все еще летчик.