Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Толентино
19 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 152). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Сильвио Амброзио, либо против Алис Раме.
