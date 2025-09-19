Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

19 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 152). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Сильвио Амброзио, либо против Алис Раме.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА