Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
19 сентября 2025, 12:58
Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Толентино

Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

19 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 152). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Сильвио Амброзио, либо против Алис Раме.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии
Александра Олейникова Тамара Зиданшек смотреть онлайн
