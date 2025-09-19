19 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Старт первой игры запланирован в 12:00 по Киеву. Перед началом матчей пресс-служба турнира опубликовала промо предстоящего поединка.

Первыми на корт выйдут Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто. Далее поборются Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Если понадобится, в третьей парной игре сойдутся тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина