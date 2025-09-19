Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:41
229
0

ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина

Матчевое противостояние командного турнира стартует 19 сентября в 12:00

19 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:41
229
0
ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина
Коллаж Sport.ua

19 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Старт первой игры запланирован в 12:00 по Киеву. Перед началом матчей пресс-служба турнира опубликовала промо предстоящего поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первыми на корт выйдут Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто. Далее поборются Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Если понадобится, в третьей парной игре сойдутся тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина

По теме:
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина видео промо-ролик Жасмин Паолини Элизабетта Коччаретто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
Теннис | 19 сентября 2025, 01:34 0
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас

Тюрьма действовала с 1934 по 1963 год, теперь на острове проводят экскурсии

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19 сентября 2025, 06:55 3
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка

Александр принял участие в благотворительном футбольном матче

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 60
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем