ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина
Матчевое противостояние командного турнира стартует 19 сентября в 12:00
19 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
Старт первой игры запланирован в 12:00 по Киеву. Перед началом матчей пресс-служба турнира опубликовала промо предстоящего поединка.
Первыми на корт выйдут Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто. Далее поборются Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Если понадобится, в третьей парной игре сойдутся тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Сара Эррани / Жасмин Паолини.
It's going to get LOUD in Shenzhen 🇮🇹🇺🇦🔊#BJKCup pic.twitter.com/CIYQrEYQdf— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 19, 2025
