Потеря для Энрике. ПСЖ объявил о травме еще одного важного футболиста

Центральный полузащитник французского ПСЖ Жоау Невеш получил травму левого подколенного сухожилия и пропустит, как минимум, неделю. Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

20-летний футболист не смог доиграть матч первого тура Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (4:0), который состоялся 17 сентября. Португалец вышел в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле на 58-й минуте.

После медицинского обследования стало известно, что Невеш точно не сыграет против «Марселя» в поединке пятого тура французской Лиги 1 (21 сентября). Тренерский штаб ПСЖ рассчитывает, что полузащитник вернется на поле в игре против «Осера», которая состоится 27 сентября.

На данный момент главный тренер Луис Энрике остался без вингеров – во время международного перерыва травмы получили Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Кроме того, дискомфорт после последнего матча почувствовал и левый вингер Хвича Кварацхелия.

В нынешнем сезоне Невеш провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.