Перед полуфиналами: букмекеры оценили шансы Украины выиграть титул КБДК

19 сентября на Кубке Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь начнутся полуфинальные противостояния.

1/2 финала КБДК-2025: Италия – Украина (19 сентября), США – Великобритания (20 сентября).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Перед стартом полуфиналов букмекерские конторы выставили коэффициенты на сборную-победительницу турнира. Главными претендентками являются американки, на трофей которых можно поставить по 1.90.

Вторыми фаворитками идут итальянки – 4.50. Шансы Украины расцениваются в 4.60. Букмекеры не верят в Великобританию – 11.00.

Кто выиграет трофей КБДК-2025? Мнение букмекеров