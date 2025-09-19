Перед полуфиналами: букмекеры оценили шансы Украины выиграть титул КБДК
19 сентября Украина поборется против Италии, 20 числа США встретится с Великобританией
19 сентября на Кубке Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь начнутся полуфинальные противостояния.
1/2 финала КБДК-2025: Италия – Украина (19 сентября), США – Великобритания (20 сентября).
Перед стартом полуфиналов букмекерские конторы выставили коэффициенты на сборную-победительницу турнира. Главными претендентками являются американки, на трофей которых можно поставить по 1.90.
Вторыми фаворитками идут итальянки – 4.50. Шансы Украины расцениваются в 4.60. Букмекеры не верят в Великобританию – 11.00.
Кто выиграет трофей КБДК-2025? Мнение букмекеров
