Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
Перед полуфиналами: букмекеры оценили шансы Украины выиграть титул КБДК

19 сентября Украина поборется против Италии, 20 числа США встретится с Великобританией

Перед полуфиналами: букмекеры оценили шансы Украины выиграть титул КБДК
Кубок Билли Джин Кинг

19 сентября на Кубке Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь начнутся полуфинальные противостояния.

1/2 финала КБДК-2025: Италия – Украина (19 сентября), США – Великобритания (20 сентября).

Перед стартом полуфиналов букмекерские конторы выставили коэффициенты на сборную-победительницу турнира. Главными претендентками являются американки, на трофей которых можно поставить по 1.90.

Вторыми фаворитками идут итальянки – 4.50. Шансы Украины расцениваются в 4.60. Букмекеры не верят в Великобританию – 11.00.

Кто выиграет трофей КБДК-2025? Мнение букмекеров

СВИТОЛИНА: «Я ожидаю тяжелой борьбы. Паолини – хорошая теннисистка»
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Италии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
