СВИТОЛИНА: «Я ожидаю тяжелой борьбы. Паолини – хорошая теннисистка»

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящей игре с Жасмин Паолини в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Италии:

– Элина, вам предстоит играть с Италией в полуфинале. В этом году вы дважды играли против Паолини. Насколько это может быть другой поединок на этом покрытии по сравнению с Парижем или Австралией?

– Это точно будет новый день, новый матч. Я ожидаю тяжелой борьбы. Она хорошая теннисистка. У нее тоже был тяжелый матч вчера. Я сделаю все возможное тактически вместе с командой, чтобы подготовиться как можно лучше. У нас есть выходной, поэтому немного восстановимся и немного поработаем на корте. Дальше будем действовать от этого.

Это полуфинал. Никогда не знаешь, чего ожидать. Будет много нервов, поэтому нам нужно с этим справиться. Это будет очень интересное противостояние.

Поединок Украины и Италии состоится 19 сентября и начнется в 12:00 по Киеву.