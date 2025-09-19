Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он выглядел хорошо». Журналистка BBC оценила дебют Зинченко за новый клуб
Кубок английской лиги
19 сентября 2025, 02:11 |
155
0

Эмили Уильямсон похвалила украинца за проигранный матч

ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

Журналистка BBC Эмили Уильямсон поделилась мнениями об игре украинского защитника Александра Зинченко в его дебютном матче в составе «Ноттингем Форест» с «Суонси» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Я считаю, что Зинченко выглядел хорошо. Не было похоже, что он отсутствовал на поле. Мне очень понравилось то, что я увидела в его исполнении», – сказала Уильямсон в эфире YouTube-канала Forest Focus.

«Ноттингем Форест» проиграл «Суонси» со счетом 2:3, несмотря на то, что выигрывал 2:0. Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут встречи.

Ранее в Англии удивились решению «Ноттингем Форест» в отношении Зинченко.

