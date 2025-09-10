«Действительно интересно». В Англии удивлены решению Ноттингема по Зинченко

Журналист Daily Mail Том Колломосс поделился мнением о решении «Ноттингем Форест» не включать украинского защитника Александра Зинченко в заявку на групповой этап Лиги Европы.

«Это действительно интересно, потому что он может играть не только на позиции левого защитника, но и в полузащите. Конечно, «Арсенал» имел другой стиль игры, но у него все равно есть такой опыт. В «Ноттингем Форест» сейчас немного игроков с опытом игры в еврокубках. И он выиграл кучу трофеев. Поэтому я удивлен этим решением.

Я бы точно включил его в заявку, особенно потому, что мы не знаем, когда вернется после травмы Николас Домингес. А ему еще понадобится время, чтобы набрать форму. А еще есть Морато – защитник, который может покинуть клуб до того, как закроются трансферные окна в Турции и Саудовской Аравии», – сказал Колломосс в эфире YouTube-канала Forest Focus.

Ранее британский журналист заявил, что в «Арсенале» были удивлены уходом Зинченко.