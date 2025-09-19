Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Реала: «Я пережил очень трудный момент»
Испания
19 сентября 2025, 14:31 | Обновлено 19 сентября 2025, 14:32
Звезда Реала: «Я пережил очень трудный момент»

Родриго рассказал о концовке прошлого сезона

Звезда Реала: «Я пережил очень трудный момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго рассказал о трудностях в концовке прошлого сезона:

«Я счастлив, давно не играл так, постепенно возвращаюсь после всего, что пережил, в конце прошлого сезона я пережил очень тяжелый момент. Я хочу поблагодарить свою семью за то, что она была со мной, и поблагодарить тренера Анчелотти, потому что он больше всех знает, через что я прошел, и очень мне помог, но я не буду об этом долго рассказывать. Я в хорошем настроении, что самое главное, и теперь нужно продолжать в том же духе».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» остался без важного игрока из-за дисквалификации.

Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
