Звезда Реала: «Я пережил очень трудный момент»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго рассказал о трудностях в концовке прошлого сезона:

«Я счастлив, давно не играл так, постепенно возвращаюсь после всего, что пережил, в конце прошлого сезона я пережил очень тяжелый момент. Я хочу поблагодарить свою семью за то, что она была со мной, и поблагодарить тренера Анчелотти, потому что он больше всех знает, через что я прошел, и очень мне помог, но я не буду об этом долго рассказывать. Я в хорошем настроении, что самое главное, и теперь нужно продолжать в том же духе».

