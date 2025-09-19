Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд

Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен пропустит матч пятого тура испанской Ла Лиги против «Эспаньола», который состоится 20 сентября.

20-летний футболист получил прямую красную карточку и был удален в предыдущем матче чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:1). «Сливочные» уверены, что из-за ошибки главного арбитра потеряли важного игрока на предстоящий поединок, поэтому подали апелляцию.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил заявление «Реала» и сообщил, что решение рефери было верным, поэтому дисквалификация Хейсена остается в силе.

В Мадриде не согласны с таким развитием событий, поэтому готовят уже третью апелляцию, однако теперь команда будет обращаться в Спортивный административный суд Испании (TAD).

В нынешнем сезоне Дин провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.