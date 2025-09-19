Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд
Дисциплинарный комитет RFEF подтвердил отстранение на один матч защитника Дина Хейсена
Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен пропустит матч пятого тура испанской Ла Лиги против «Эспаньола», который состоится 20 сентября.
20-летний футболист получил прямую красную карточку и был удален в предыдущем матче чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:1). «Сливочные» уверены, что из-за ошибки главного арбитра потеряли важного игрока на предстоящий поединок, поэтому подали апелляцию.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил заявление «Реала» и сообщил, что решение рефери было верным, поэтому дисквалификация Хейсена остается в силе.
В Мадриде не согласны с таким развитием событий, поэтому готовят уже третью апелляцию, однако теперь команда будет обращаться в Спортивный административный суд Испании (TAD).
В нынешнем сезоне Дин провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.
🚨 ÚLTIMA HORA I Informa @MelchorRuizCope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 18, 2025
▶️ El @realmadrid acudirá al TAD por el recurso de la roja a Huijsen contra la @RealSociedad
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/amVFPORLth
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Грачев считает, что это было сделано из-за непопадания «горняков» в Лигу чемпионов
Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль