  4. Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд
19 сентября 2025, 12:23 |
Дисциплинарный комитет RFEF подтвердил отстранение на один матч защитника Дина Хейсена

Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен пропустит матч пятого тура испанской Ла Лиги против «Эспаньола», который состоится 20 сентября.

20-летний футболист получил прямую красную карточку и был удален в предыдущем матче чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:1). «Сливочные» уверены, что из-за ошибки главного арбитра потеряли важного игрока на предстоящий поединок, поэтому подали апелляцию.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил заявление «Реала» и сообщил, что решение рефери было верным, поэтому дисквалификация Хейсена остается в силе.

В Мадриде не согласны с таким развитием событий, поэтому готовят уже третью апелляцию, однако теперь команда будет обращаться в Спортивный административный суд Испании (TAD).

В нынешнем сезоне Дин провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

По теме:
Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Эспаньол Реал - Эспаньол Дин Хейсен удаление (красная карточка) дисквалификация апелляция
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Популярные новости
