  4. Решфорд – 2-й англичанин в истории Барселоны, который сыграет в еврокубках
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 21:52 |
Как показывает статистика, Маркус уже имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Барселоны» Маркус Решфорд попал в стартовый состав команды и станет вторым англичанином в истории «каталонцев», который сыграет в крупном европейском турнире.

18 сентября состоится встреча 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

До Маркуса единственным английским игроком, который выступал в еврокубках за «блауграну», был Гари Линекер. В составе «Барселоны» он провел 24 поединка в Кубке УЕФА и Кубке европейских чемпионов, забив 6 голов.

Что касается Решфорда: он в общей сложности провел 80 матчей в еврокубках, забил 26 голов и отдал 17 ассистов. Если учитывать только Лигу чемпионов, англичанин в 37 встречах набрал 21 очко по системе «гол + пас» (12 голов + 9 ассистов).

Барселона Ньюкасл статистика Лига чемпионов Маркус Рэшфорд Гари Линекер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
