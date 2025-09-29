Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси зимой сменит клуб.

По информации портала El Nacional, аргентинец решил не продлевать контракт с «Интер Майами», который действует до конца 2025 года.

Месси решил, что вскоре завершит карьеру и хочет сделать это только в одном клубе – «Ньюэллс Олд Бойз». Идея аргентинца заключается в том, что на ЧМ-2026 он хочет приехать в качестве игрока «Ньюэллс Олд Бойз».

В этом сезоне Месси провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

