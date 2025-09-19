Англия19 сентября 2025, 05:39 |
102
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Стартовый свисток прозвучит 20 сентября в 19:30
19 сентября 2025, 05:39 |
102
0
В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 4
Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства
Футбол | 19.09.2025, 04:03
Другие виды | 18.09.2025, 22:09
Другие виды | 18.09.2025, 14:41
Комментарии 0
Популярные новости
18.09.2025, 08:00 2
Бокс
17.09.2025, 04:19 14
17.09.2025, 12:35 21
17.09.2025, 21:45 3
17.09.2025, 06:20 4
18.09.2025, 03:49 8
17.09.2025, 20:50 89