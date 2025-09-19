Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Англия
19 сентября 2025, 05:39 |
102
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси

Стартовый свисток прозвучит 20 сентября в 19:30

19 сентября 2025, 05:39 |
102
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Челси

В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Раскрылся в Лондоне. Палмер отпраздновал юбилейный матч за Челси
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 4
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов 2025/2026
Футбол | 19.09.2025, 04:03
Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов 2025/2026
Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов 2025/2026
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Другие виды | 18.09.2025, 22:09
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Другие виды | 18.09.2025, 14:41
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем