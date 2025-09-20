Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко вспомнил, как Роман Яремчук в свое время перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента».

«Когда-то Шевченко договорился с Руем Коштой о трансфере Романа Яремчука. Думаю, вы все помните, сколько он там забил», – сказал Леоненко.

Роман Яремчук выступал за «Бенфику» с 2021 по 2023 годы, сыграв 47 матчей и забив 9 голов.

