Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 05:33 |
943
0

Бывший футболист «Динамо» – о переходе Яремчука

Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко вспомнил, как Роман Яремчук в свое время перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента».

«Когда-то Шевченко договорился с Руем Коштой о трансфере Романа Яремчука. Думаю, вы все помните, сколько он там забил», – сказал Леоненко.

Роман Яремчук выступал за «Бенфику» с 2021 по 2023 годы, сыграв 47 матчей и забив 9 голов.

Ранее бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана не получил Андрей Ярмоленко.

Виктор Леоненко Бенфика Руй Кошта (футболист) Роман Яремчук чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
