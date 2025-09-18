Прошлогодняя чемпионка Сеула вылетела от 105-й ракетки, упустив матчбол

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 сентября 2025, 15:51 |
Беатрис Хаддад Майя за 3.5 часа проиграла Элле Зайдель и в LIVE-рейтинге уже на 40-м месте

WTA. Элла Зайдель

25-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), на котором в прошлом году выиграла трофей.

В первом раунде бразильянка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Германии Эллы Зайдель (WTA 105) за 3.5 часа.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/8 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [6] – Элла Зайдель (Германия) [Q] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 5:7

Во второй партии Беатрис имела три скрытых матчбола на приеме в девятом гейме, а в решающем сете проиграла со счета 5:2 (A:40), не реализовал матч-поинт.

Хаддад Майя не сумела защитить прошлогодний трофей и в LIVE-рейтинге WTA опустилась на 40-е место.

Зайдель в Сеуле стартовала с квалификации и, помимо Беатрис, также одолела Маи Хонтаму, Анастасию Захарову и Джессику Понше. Все четыре поединка Элла выиграла в трех сетах. Ее следующей соперницей будет вторая сеяная Екатерина Александрова.

Беатрис Хаддад Майя Элла Зайдель WTA Сеул
