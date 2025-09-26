Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Пекине
27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде украинка сыграет против Эллы Зайдель (Германия, WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте Brad Drewett. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Наоми Осаки, либо против Александры Саснович.
