27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против Эллы Зайдель (Германия, WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте Brad Drewett. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Наоми Осаки, либо против Александры Саснович.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА