Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
26 сентября 2025, 19:54 |
200
0

Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против Эллы Зайдель (Германия, WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте Brad Drewett. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Наоми Осаки, либо против Александры Саснович.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Элла Зайдель смотреть онлайн WTA Пекин
