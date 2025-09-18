ФОТО. Жена Забарного показала как поддерживала мужа. Трибуны впечатлены
Ангелина Забарная покоряет Парк де Пренс
Ангелина Забарная покорила трибуны «Парк де Пренс» на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - «Аталанта».
Она активно поддерживала команду мужа и привлекла внимание болельщиков своим образом в стиле total black — брюки, лонгслив и элегантный жакет, подчеркивающий ее фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Украинская красавица на своей странице в Instagram поделилась своим луком и засняла мужа после финального свистка.
Илья и Ангелина знакомы со школьных лет, в 2022 году он сделал ей предложение, а в 2023-м они поженились.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву
Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд