Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала как поддерживала мужа. Трибуны впечатлены
Другие новости
18 сентября 2025, 15:17 |
1057
0

ФОТО. Жена Забарного показала как поддерживала мужа. Трибуны впечатлены

Ангелина Забарная покоряет Парк де Пренс

18 сентября 2025, 15:17 |
1057
0
ФОТО. Жена Забарного показала как поддерживала мужа. Трибуны впечатлены
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Ангелина Забарная покорила трибуны «Парк де Пренс» на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - «Аталанта».

Она активно поддерживала команду мужа и привлекла внимание болельщиков своим образом в стиле total black — брюки, лонгслив и элегантный жакет, подчеркивающий ее фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Украинская красавица на своей странице в Instagram поделилась своим луком и засняла мужа после финального свистка.

Илья и Ангелина знакомы со школьных лет, в 2022 году он сделал ей предложение, а в 2023-м они поженились.

По теме:
Защитник Атлетико объяснил поражение в матче ЛЧ против Ливерпуля
«Заслуживали большего». Палмер разочарован результатом против Баварии
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Спортинг – Кайрат
фото lifestyle Илья Забарный ПСЖ Лига чемпионов девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 13:27 0
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17 сентября 2025, 23:34 2
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»

Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 12:50
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 23
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем