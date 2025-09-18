Лига чемпионов18 сентября 2025, 12:56 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:57
Где смотреть онлайн матч Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов
В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».
Встречу примет стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
