В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу примет стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.