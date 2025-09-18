Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Брюгге

18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Брюгге
В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу примет стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Монако Брюгге Лига чемпионов где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
