Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Брюгге
18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов
В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».
Встречу примет стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
