Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском

Украинский полузащитник Максим Брагару, ныне выступающий за житомирское «Полесье», объяснил, почему не удалось проявить себя в расположении киевского «Динамо».

«Я не знаю, как сказать правильно. Ты выходишь и делаешь какие-то свои моменты в плане каких-либо качеств. И каждый тренер по-своему видит, какому ты тренеру подходишь по стилю игры, какому ты тренеру не подходишь.

Но в какой команде ты бы ни был, тебе нужно показывать свой уровень, показывать свой класс и доказывать на поле», – лаконично сказал Брагару

В житомирском клубе Брагару выбрал привычный для себя 45-й игровой номер, под которым играл и одесский «Черноморец», и киевское «Динамо». Максим перешел к «бело-синим» летом 2024 года. За это время провел за бело-синих во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.