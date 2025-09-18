Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 12:11 |
556
0

Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском

Максим заявил, что у каждого тренера свое видение

18 сентября 2025, 12:11 |
556
0
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару

Украинский полузащитник Максим Брагару, ныне выступающий за житомирское «Полесье», объяснил, почему не удалось проявить себя в расположении киевского «Динамо».

«Я не знаю, как сказать правильно. Ты выходишь и делаешь какие-то свои моменты в плане каких-либо качеств. И каждый тренер по-своему видит, какому ты тренеру подходишь по стилю игры, какому ты тренеру не подходишь.

Но в какой команде ты бы ни был, тебе нужно показывать свой уровень, показывать свой класс и доказывать на поле», – лаконично сказал Брагару

В житомирском клубе Брагару выбрал привычный для себя 45-й игровой номер, под которым играл и одесский «Черноморец», и киевское «Динамо». Максим перешел к «бело-синим» летом 2024 года. За это время провел за бело-синих во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

По теме:
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Склоним головы. Тела Солдата, фаната Динамо не удалось забрать
Максим Брагару Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025
Волейбол | 18 сентября 2025, 11:24 5
Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025
Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025

Василий показал, как игроки национальной команды реагируют на критику

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 12:31
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 23
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 92
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем