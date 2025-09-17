Полузащитник «Полесья» Максим Брагару поделился откровенным рассказом о своем пути в футболе.

Хавбек вспомнил этапы своей карьеры – от попыток закрепиться в «Динамо» до завоевания чемпионского титула, который оказался совсем не таким сладким, как ожидалось.

В откровенном интервью 23-летний игрок «Полесья» рассказал об испытаниях, мечтах, которые уже сбылись, и новых целях, которые ставит перед собой.

ВИДЕО. Соскучился по футболу. Брагару рассказал о Полесье и своей карьере