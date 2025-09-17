Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Соскучился по футболу. Брагару рассказал о Полесье и своей карьере
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 20:34
Полузащитник житомирского клуба дал большое интервью

ФК Полесье. Максим Брагару

Полузащитник «Полесья» Максим Брагару поделился откровенным рассказом о своем пути в футболе.

Хавбек вспомнил этапы своей карьеры – от попыток закрепиться в «Динамо» до завоевания чемпионского титула, который оказался совсем не таким сладким, как ожидалось.

В откровенном интервью 23-летний игрок «Полесья» рассказал об испытаниях, мечтах, которые уже сбылись, и новых целях, которые ставит перед собой.

По теме:
Ван Леувен сказал, кто виноват в превышении Кривбассом лимита на легионеров
ВИДЕО. Как Шола вывел Динамо в 1/8 финала Кубка, забив Александрии на 86-й
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Максим Брагару Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
