Арне СЛОТ: «Некоторые постоянно обсуждают трансферы Ливерпуля за 450 млн»

Наставник Ливерпуля Арне Слот не воспринимает критику по поводу летних расходов клуба, который потратил без малого 0,5 миллиарда фунтов на подписание новых футболистов.

«Постоянно говорят о наших трансферах, мол, подписали игроков на 450 миллионов, но забывают, что мы продали игроков на 300 миллионов. Вот и можно посчитать. Если хотим усилить команду, то нужно тратить деньги, это логично».

«Особенно много про наши расходы говорят некоторые эксперты, которые поддерживают другие команды АПЛ», – сказал Слот.

Самыми дорогими приобретениями стали форвард Александер Исак (рекорд АПЛ, 125 млн) и хавбек Флориан Вирц (120 млн фунтов).