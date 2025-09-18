Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Некоторые постоянно обсуждают трансферы Ливерпуля за 450 млн»
Англия
18 сентября 2025, 17:03 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:08
Арне СЛОТ: «Некоторые постоянно обсуждают трансферы Ливерпуля за 450 млн»

Тренер Ливерпуля не воспринимает критику

Арне СЛОТ: «Некоторые постоянно обсуждают трансферы Ливерпуля за 450 млн»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Наставник Ливерпуля Арне Слот не воспринимает критику по поводу летних расходов клуба, который потратил без малого 0,5 миллиарда фунтов на подписание новых футболистов.

«Постоянно говорят о наших трансферах, мол, подписали игроков на 450 миллионов, но забывают, что мы продали игроков на 300 миллионов. Вот и можно посчитать. Если хотим усилить команду, то нужно тратить деньги, это логично».

«Особенно много про наши расходы говорят некоторые эксперты, которые поддерживают другие команды АПЛ», – сказал Слот.

Самыми дорогими приобретениями стали форвард Александер Исак (рекорд АПЛ, 125 млн) и хавбек Флориан Вирц (120 млн фунтов).

Комментарии 1
Перший Серед Рівних
купили бездарного клоуна за 125 млн
