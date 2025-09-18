Металлург Зп

В четверг, 18 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между запорожским «Металлургом» и командой «Феникс-Мариуполь».

В 1/32 финала Кубка Украины «Металлург» благодаря пенальти Иродовского смог одержать минимальную победу над любительской «Фазендой». А «Феникс» благодаря дублю Сидоренко одолел «Ужгород» из Второй лиги со счетом 2:1.

Матч «Металлург» (Запорожье) – «Феникс-Мариуполь» состоится 18 сентября на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Металлург (Запорожье) – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция