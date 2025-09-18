Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Где-то 500 человек в Чили ожидают наших матчей»
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 10:39 |
210
0

Коуч сборной Украины U-20 рассказал о подготовке национальной команды к ЧМ

УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко поделился мнением о поддержке национальной команды со стороны болельщиков на чемпионате мира.

– Думаю, в Чили сборная не останется без поддержки украинской диаспоры. Уже были какие-нибудь контакты или планы встретиться с болельщиками?

– Слушайте, я был там на жеребьевке чемпионата мира. Ко мне подошла одна дама и говорит: «Боже, я так рада вас видеть». Она из Киева, но с началом полномасштабного вторжения уехала в Чили. Мы подружились в фейсбуке.

Когда начали заниматься подготовкой к ЧМ, поняли, что нам нужны разные вещи для нашего тренировочного сбора, который мы проведем в Чили перед турниром. УЕФА дает нам всю экипировку на период соревнований – фишки, манекены, конусы, маленькие ворота.

Но мы едем туда раньше на недельный сбор. Решили, что легче будет купить все необходимое там, чем везти в самолете. Это не такие большие средства, но так нам будет гораздо удобнее.

И мы понимаем, что нам нужна помощь. Мы нашли эту даму, написали ей, и она с радостью нам помогла. Говорит, что где-то 500 человек в Чили ожидают наших матчей. Уже купили знамена и готовятся нас поддерживать. Поэтому да, контакт уже есть.

Очень важно чувствовать поддержку и радость таких встреч. Для них это действительно праздник увидеть свою сборную. Если будет такая возможность, мы встретимся с нашим посольством и украинской диаспорой в Чили. С радостью будем фотографироваться и общаться. Если нужно делать какие-то меры, то мы открыты для этого, – заявил Михайленко.

Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
