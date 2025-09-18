Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 09:57 |
699
2

В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»

Евгений Кочерга рассказал о будущем Кирилла Нестеренко

18 сентября 2025, 09:57 |
699
2
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга подтвердил инсайд Sport.ua по поводу главного тренера Кирилла Нестеренко. Менеджер заявил, что тренера полон карт-бланш от руководства.

– Вопрос смены тренера не стоит в повестке дня?

– Я каждый день присутствую на тренировках. Я считаю Кирилла Александровича одним из самых перспективных тренеров нового поколения, за плечами которого есть приличный опыт тренерской работы. ФК Александрия – первый самостоятельный опыт, и мы поддерживаем нашего молодого тренера.

Мы видим, что он желает построить. У Нестеренко полный карт-бланш от руководства. Без лишнего давления производит свою работу. Понятно, что сравнения с Ротанем не избежать.

В силу обстоятельств, в которые мы попали, мы недосчитались на старте. Он фанатично относится к работе, что нам нравится. А мы поможем ему поставить команду на правильные рельсы, – сказал Кочерга.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.

По теме:
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Кирилл Нестеренко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 18:45 23
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Команда получит техническое поражение

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 10:13
Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Чудовий тренер, якби не джокер арбітр для ОПЗЖ, то ви би спокійно пройшли далі. 
Ответить
-1
Перець
Навіть з Динамо непогано грали потроху гра налагоджується
Ответить
-1
Популярные новости
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем