В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»

Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга подтвердил инсайд Sport.ua по поводу главного тренера Кирилла Нестеренко. Менеджер заявил, что тренера полон карт-бланш от руководства.

– Вопрос смены тренера не стоит в повестке дня?

– Я каждый день присутствую на тренировках. Я считаю Кирилла Александровича одним из самых перспективных тренеров нового поколения, за плечами которого есть приличный опыт тренерской работы. ФК Александрия – первый самостоятельный опыт, и мы поддерживаем нашего молодого тренера.

Мы видим, что он желает построить. У Нестеренко полный карт-бланш от руководства. Без лишнего давления производит свою работу. Понятно, что сравнения с Ротанем не избежать.

В силу обстоятельств, в которые мы попали, мы недосчитались на старте. Он фанатично относится к работе, что нам нравится. А мы поможем ему поставить команду на правильные рельсы, – сказал Кочерга.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.