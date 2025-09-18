Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 09:04 |
243
1

Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером

Турецкий тренер верит, что может привести «горняков» к победе в еврокубке

18 сентября 2025, 09:04 |
243
1
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о своей главной мечте в карьере наставника, подчеркнув, что она напрямую связана с донецкой командой, хотя и откроет путь к достижению еще большего в будущем.

«Я очень мечтаю выиграть еврокубок с «Шахтером». Лигу Европы УЕФА. Полуфинал Лиги чемпионов… Возможно, на это уйдет три-четыре года, но я в это верю. Фонсека, Каштру, Де Дзерби, Луческу… Все они прошли через «Шахтер». Это заставляет меня мечтать о другом: о победе в Лиге чемпионов в будущем. Я верю в это», – заявил Туран.

Ранее Арда Туран попробовал объяснить, почему бывает чрезмерно эмоциональным и даже агрессивным на поединках своей команды, за что нередко получает желтые и даже красные карточки от арбитров.

По теме:
Арда ТУРАН: «Игроки не хотят спорить со мной»
За 25 млн. Президент Фенербахче назвал, кого он хотел подписать из Шахтера
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Арда Туран Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Mackolik
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 21:45 3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18.09.2025, 07:54
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
Футбол | 18.09.2025, 09:27
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
axylinam
Мечтать не вредно
Ответить
0
Популярные новости
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 23
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 92
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем