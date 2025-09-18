Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о своей главной мечте в карьере наставника, подчеркнув, что она напрямую связана с донецкой командой, хотя и откроет путь к достижению еще большего в будущем.

«Я очень мечтаю выиграть еврокубок с «Шахтером». Лигу Европы УЕФА. Полуфинал Лиги чемпионов… Возможно, на это уйдет три-четыре года, но я в это верю. Фонсека, Каштру, Де Дзерби, Луческу… Все они прошли через «Шахтер». Это заставляет меня мечтать о другом: о победе в Лиге чемпионов в будущем. Я верю в это», – заявил Туран.

Ранее Арда Туран попробовал объяснить, почему бывает чрезмерно эмоциональным и даже агрессивным на поединках своей команды, за что нередко получает желтые и даже красные карточки от арбитров.