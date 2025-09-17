Туран объяснил, почему бывает излишне эмоционален на матчах Шахтера

Наставник «Шахтера» Арда Туран в общении с турецкими журналистами предметно разобрал тактику, которая помогла «горнякам» пройти «Бешикташ» во втором раунде квалификации Лиги Европы (4:2, 2:0).

Кроме того, журналисты поинтересовались у главного тренера «оранжево-черных», почему тот бывает чрезмерно эмоционален на «бровке», порою даже на грани с агрессией.

«Да, иногда я бываю очень эмоциональным. Иногда я могу потерять себя в игре. Все потому, что я очень люблю свою собственную систему футбола», – заявил Туран.

Отметим, что сегодня «Шахтер» минимально обыграл «Полесье» (Ставки) в 1/16 финала Кубка Украины.