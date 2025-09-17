Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 17:46
Туран объяснил, почему бывает излишне эмоционален на матчах Шахтера

Главный тренер «горняков» нашел интересное объяснение…

Туран объяснил, почему бывает излишне эмоционален на матчах Шахтера
shakhtar.com. Арда Туран

Наставник «Шахтера» Арда Туран в общении с турецкими журналистами предметно разобрал тактику, которая помогла «горнякам» пройти «Бешикташ» во втором раунде квалификации Лиги Европы (4:2, 2:0).

Кроме того, журналисты поинтересовались у главного тренера «оранжево-черных», почему тот бывает чрезмерно эмоционален на «бровке», порою даже на грани с агрессией.

«Да, иногда я бываю очень эмоциональным. Иногда я могу потерять себя в игре. Все потому, что я очень люблю свою собственную систему футбола», – заявил Туран.

Отметим, что сегодня «Шахтер» минимально обыграл «Полесье» (Ставки) в 1/16 финала Кубка Украины.

Алексей Сливченко Источник: Mynet
