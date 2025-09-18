Наставник Аталанты: «Очевидно, что ПСЖ находится на слишком высоком уровне»

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Парижский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Главный тренер итальянского клуба Иван Юрич ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения в Париже:

– Поначалу матч казался равным, но затем первый гол всё изменил. Что случилось?

– Я думаю, что дело не в нашем настрое, на мой взгляд. Разница была огромной в физическом плане. Мы сыграли очень хорошо после первого гола, когда у нас было 25 минут, чтобы сравнять счет. Мы не должны были пропускать второй. Но очевидно, что сейчас соперник находится на гораздо более высоком уровне, чем мы».

– Возможно, еще один центральный нападающий придал бы вам больше уверенности?

– Дело не в смелости. Даниэль Мальдини должен был сыграть эту роль, в центре поля... Она идентична тому, что позже сделал Крстович. Интерпретация была плохой, но... Мы пытались.

– Когда Эдерсон, Лукман и другие травмированные игроки вернутся, насколько далеко сможет зайти «Аталанта»? Сможет ли она повторить свои великолепные сезоны?

– Я думаю, нам не хватает четырёх игроков: Колашинаца, Лукмана, Скамакки и Эдерсона, которые оказывают значительное влияние. Однако должен сказать, возможно, не по теме, что этот матч оставил у меня много позитивных впечатлений. Я увидел несколько игроков, которые, на мой взгляд, способны конкурировать на высоком уровне: Коссуну, Де Кетеларе, Белланова и молодые игроки, которые всё ещё развиваются, включая Мусу и Брешианини. Думаю, со временем и восстановлением травмированных мы снова станем конкурентоспособными.

– Если бы вам снова пришлось играть с ПСЖ, вы бы подошли к игре так же?

– Честно говоря, мы тщательно их проанализировали. Вы имеете в виду, что нам следовало играть гораздо осторожнее, играть более оборонительно? Анализируя игры, мы видели, что команды, которые так поступают, проигрывают с треском и даже не пытаются что-то сделать.

Единственными командами, которые им навредили, были «Страсбург» и «Ланс», – команды, которые играли хорошо, старались перехватывать мяч и быстро контратаковать. Идея была, как говорится, в каком-то смысле: выбирай свою судьбу из двух вариантов. Мы выбрали этот подход, и, как я уже сказал, лично я думаю, что извлёк из него много позитивных уроков».