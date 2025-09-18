Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Украина. Премьер лига
Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера

Салифу Сума в итоге перебрался вместо чемпионата Украины в Швецию

Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевское «Динамо» отказалось отдавать 1,5 млн евро за перспективного вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума во время летнего трансферного окна.

По информации источника, чемпионы Украины летом вели непростые переговоры о трансфере 21-летнего футболиста сборной Гвинеи, однако попытка подписать игрока провалилась.

Азербайджанский клуб требовал от «бело-синих» полтора миллиона евро, однако «Динамо» посчитало эту сумму слишком высокой за игрока. Стоит отметить, что сам Салифу согласился на переход в чемпионат Украины, так как мечтал сыграть в еврокубках.

В итоге, киевский клуб прекратил переговоры с «Зирой», а вместо гвинейца подписал нигерийца. В Киев приехал вингер бразильского «Фламенго» Огундана Шола, который обошелся «Динамо» намного дешевле. Сумма трансфера 20-летнего игрока составила всего 344 тысячи евро.

Салифу Сума, в свою очередь, перебрался в «Мальме» за 1,3 млн евро и уже провел два матча в новой команде. Шведский клуб успешно преодолел квалификацию еврокубков и попал в основной этап Лиги Европы.

Динамо Киев чемпионат Азербайджана по футболу Зира чемпионат Швеции по футболу Мальме чемпионат Бразилии по футболу Фламенго Салифу Сума Шола Огундана трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Так Торрес есть а слева Шола
Ответить
0
Keen Vision
Правильно зробили, він у чемпіонаті Швеції поки не вражає.
Ответить
0
