Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера

Киевское «Динамо» отказалось отдавать 1,5 млн евро за перспективного вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума во время летнего трансферного окна.

По информации источника, чемпионы Украины летом вели непростые переговоры о трансфере 21-летнего футболиста сборной Гвинеи, однако попытка подписать игрока провалилась.

Азербайджанский клуб требовал от «бело-синих» полтора миллиона евро, однако «Динамо» посчитало эту сумму слишком высокой за игрока. Стоит отметить, что сам Салифу согласился на переход в чемпионат Украины, так как мечтал сыграть в еврокубках.

В итоге, киевский клуб прекратил переговоры с «Зирой», а вместо гвинейца подписал нигерийца. В Киев приехал вингер бразильского «Фламенго» Огундана Шола, который обошелся «Динамо» намного дешевле. Сумма трансфера 20-летнего игрока составила всего 344 тысячи евро.

Салифу Сума, в свою очередь, перебрался в «Мальме» за 1,3 млн евро и уже провел два матча в новой команде. Шведский клуб успешно преодолел квалификацию еврокубков и попал в основной этап Лиги Европы.