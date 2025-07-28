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28 июля 2025, 17:43 |
742
1

ОФИЦИАЛЬНО. Мальме подписал вингера Зиры, которого торговало Динамо

Салифу Сума продолжит карьеру в Швеции

28 июля 2025, 17:43 |
742
1
ОФИЦИАЛЬНО. Мальме подписал вингера Зиры, которого торговало Динамо
mff.se. Салифу Сума

Шведский «Мальме» официально отрапортовал о покупке 21-летнего вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.

С гвинейцем шведский клуб оформил контракт на четыре с половиной года.

О сумме сделки стороны не сообщают, но, по данным портала Transfermarkt, она составила 1,3 миллиона евро.

Ранее в СМИ многократно появлялась информация о том, что подписать Сума хочет «Динамо». Киевляне продолжительное время торговали африканца и давали за него 1 миллион евро, но руководство «Зиры» трансфер так и не одобрило.

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Салифу Сума Мальме Зира Динамо Киев трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Мальме
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Yelisey Dotsenko
Сурки жадные на трансформаторы. Любят продать по-дороже, а потом взять что по-дешевле... А оно не заиграет. Сидит лавочку греет. 
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