Другие новости28 июля 2025, 17:43 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Мальме подписал вингера Зиры, которого торговало Динамо
Салифу Сума продолжит карьеру в Швеции
28 июля 2025, 17:43 |
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Шведский «Мальме» официально отрапортовал о покупке 21-летнего вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.
С гвинейцем шведский клуб оформил контракт на четыре с половиной года.
О сумме сделки стороны не сообщают, но, по данным портала Transfermarkt, она составила 1,3 миллиона евро.
Ранее в СМИ многократно появлялась информация о том, что подписать Сума хочет «Динамо». Киевляне продолжительное время торговали африканца и давали за него 1 миллион евро, но руководство «Зиры» трансфер так и не одобрило.
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Комментарии 1
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Сурки жадные на трансформаторы. Любят продать по-дороже, а потом взять что по-дешевле... А оно не заиграет. Сидит лавочку греет.
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